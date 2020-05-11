В Ленобласти с 12 мая откроются музеи и кинотеатры

Музеи и кинотеатры Ленинградской области возобновят свою работу после снятия части ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом передает пресс-служба правительства региона.

Так, музеи и кинотеатры откроются в Ленобласти с 12 мая. В областном правительстве отметили, что обязательным условием для возобновления работ учреждений станет ношение масок. Это касается как сотрудников музеев и кинотеатров, так и посетителей.

«В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах пока самые строгие правила: экскурсии до пяти посетителей и только на улице», – уточняется на сайте.

В пресс-службе также сообщили об открытии кинотеатров в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах. При этом зрительные залы разрешено заполнять посетителями лишь наполовину.

«Во всех случаях ношение масок – обязательное условие», – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, с 12 мая в Ленобласти возобновят приемы стоматологи, станет доступна детская вакцинация. Также откроются предприятия торговли и сферы услуг, сотрудники которых будут обязаны соблюдать масочный режим.

По последним данным, в Ленинградской области выявлено 1566 случаев коронавируса. При этом зафиксировано 6 летальных исходов, 450 человек полностью вылечились от инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней для всей страны с 12 мая. При этом, по словам российского лидера, борьба с пандемией в стране продолжается.

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