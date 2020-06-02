Россия продолжит развитие БАМа-Транссиба и подходов к портам АЧБ

Строительство БАМа

Общенациональный план действий России предполагает реализацию крупных транспортных инфраструктурных проектов, в том числе увеличение провозной способности Байкало‐Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, развитие подходов к портам Азово‐Черноморского бассейна (АЧБ) и железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, следует из актуальной версии документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.

«Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры… в части железнодорожной инфраструктуры: увеличение провозной способности Байкало‐Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза до 180 миллионов тонн; развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово‐Черноморского бассейна; развитие железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — написано в документе.

Реализацией указанных проектов занимаются РЖД.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая отмечал, что важно продолжить масштабные инфраструктурные проекты. В их числе он называл строительство автомобильных и железных дорог, модернизацию портовых и аэродромных комплексов.

Глава правительства добавлял, что для этого надо дополнительно снизить административные барьеры и изменить сами подходы к установлению технических требований для сокращения сроков возведения объектов капитального строительства.

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