В Госдуме попросили проверить законность отлова животных в Москве

Бездомная кошка

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил прокурора Москвы Дениса Попова проверить деятельность столичного отделения Роспотребнадзора по обращению с уличными животными при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В своем обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что в комитет стало поступать большое количество обращений от граждан после распространения в СМИ заявления руководителя столичного управления Роспотребнадзора о том, что в Москве начались санитарно-противоэпидемические мероприятия и проводится отлов диких и безнадзорных животных. Бурматов пишет, что граждан очень волнует, имеются ли основания для массового отлова таких животных, заключения экспертов-ветеринаров, какими методами производится этот отлов и будут ли эти животные выпущены обратно по окончании профилактических мероприятий.

Глава комитета подчеркивает, что по действующему законодательству, отловленные безнадзорные животные должны передаваться в приют, проходить лечение, вакцинацию и содержаться в приютах, куда обеспечивается доступ граждан, или при необходимости такие животные могут быть выпущены обратно в прежнюю среду обитания.

«Учитывая изложенное, прошу Вас дать поручение провести проверку законности осуществления управлением Роспотребнадзора по городу Москве деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Москвы при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования. О результатах прошу сообщить в комитет», — говорится в документе.

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