Не оправдавшие ожидания матерей гиены прожили меньше

Ученые из Америки установили, что социальный статус взрослых пятнистых гиен полностью наследуется от матери и не зависит от того, как животные проявляли себя в процессе взросления. Однако продолжительность жизни тех особей, у которых не получалось поддерживать свой ранг в молодости, оказалась ниже, чем у их низкородных сородичей, которым бороться за положение в иерархии удавалось лучше. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Жизнь в социуме имеет множество преимуществ: кооперация помогает эффективнее защищаться от хищников, охранять ресурсы, добывать пищу. Однако в группе высока конкуренция, и соперничество приводит к социальному расслоению и возникновению иерархии. Одни члены сообщества оказываются сильнее других, получают больше ресурсов и власть над сородичами. Высокий социальный статус тесно связан с биологической успешностью особи: те, кто высоко стоит в иерархической пирамиде, дольше живут и успешнее размножаются.

То, какую позицию получает животное, зависит не только от физической силы, но и от менее очевидных социальных факторов, например, поддержки сородичей и заботы родителей. Индивидуумы устанавливают свой иерархический статус постепенно, по мере взросления, соревнуясь со своими сверстниками, проигрывая и побеждая. Кроме того, в некоторых сообществах социальный ранг наследуется. Например, у пятнистых гиен (Crocuta crocuta) иерархическая позиция молодняка в 78 процентах случаев соответствует статусу матери: высокородные детеныши доминируют над своими сородичами и старшими братьями и сестрами уже к 18 месяцу жизни.

Остается открытым вопрос, как поведение молодых особей и поддержание социального ранга по мере становления влияет на их биологическую успешность во взрослой жизни. Ученые из США под руководством Эли Штрауса (Eli Strauss) из Университета штата Мичиган с 1998 года наблюдали за общественной жизнью пятнистых гиен в кенийском заповеднике Масаи-Мара и оценивали трансформацию их иерархического статуса.

Исследователи определяли социальную успешность животных с помощью системы рейтингов Эло, которую обычно применяют для расчеты силы шахматистов. После каждого столкновения молодых гиен им присваивали определенное число баллов в зависимости от того, вышли ли они победителями или проиграли. Оценка зависела от того, насколько исход был предсказуем: если иерархически сильная особь выигрывала у слабой, она получала мало очков. Если же животному, от которого скорее можно было ожидать неудачи, удавалось победить, то оно значительно поднималось в рейтинге.

Для того, чтобы оценить, насколько статус гиен соответствовал унаследованному, авторы работы разработали «рейтинг отклонения Эло»: они считали разницу между рангом матери и рейтингом Эло, который вычисляли на основе реальных социальных взаимодействий молодых особей. Животные, поведение которых полностью соответствовало позицию матери, получали нулевое отклонение Эло, те, кто повышал свой статус — положительное, а те, кто понижал — отрицательное.

Для определения биологической успешности использовали два показателя: продолжительность жизни и количество потомков (последнее определяли только для самок, так как установить отцовство удается не всегда).

77,5 процентов гиен, которые вступали во взрослую жизнь, получали точно такой же ранг, какой имели их матери в этот момент, а вот отклонение Эло не влияло на иерархическую позицию зрелых особей. Однако если подрастающие гиены не поддерживали унаследованный статус и проигрывали в схватках со сверстниками, степень их благополучия в зрелости значительно менялась. Особи с отрицательным отклонением Эло умирали раньше своих более успешных сородичей. Такой же эффект вызывала смерть родительницы до того, как детеныш достиг зрелости, но статус матери не влиял на продолжительность жизни.

Репродуктивный успех гиен зависел от всех трех показателей, однако здесь необходимо учитывать возраст смерти — особи, которые прожили меньше, имели меньше времени на то, чтобы оставить потомство. Отклонение Эло, вероятно, оказывало влияние на количество детенышей не непосредственно, а через изменение продолжительности жизни.

Итак, молодые гиены, которые вели себя не соответственно унаследованному статусу и проигрывали тем, кто иерархически стоял ниже их, не теряли полученный от матери ранг. Но их приспособленность к жизни оказалась ниже, чем у тех, кто был более успешен в детстве. Неблагоприятные условия взросления оказывают влияние на всю последующую жизнь, при чем их эффект аккумулируется. Проигрыш в столкновениях с сородичами, ранняя гибель матери и низкий унаследованный социальный статус вместе снижали продолжительность жизни сильнее, чем эти факторы по отдельности.

Социальный статус у разных животных зависит не только от родителей, но и от способностей самих особей. Это как физическая сила, так и интеллектуальные способности: например, фазаны, стоящие высоко на иерархической лестнице, оказываются более сообразительными. Однако статусность не является панацеей от всех бед: например, людям она не помогает справиться со стрессом.

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