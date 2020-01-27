Билли Айлиш получила пять «Грэмми»

Москва. 27 января. — 18-летняя певица Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми», в том числе так называемую «большую четверку» — за песню года и запись года («Bad guy»), альбом года и лучший поп-альбом («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?») и как лучший начинающий артист.
В предыдущий раз такого триумфа сумел в 1981 году добиться Кристофер Кросс.
Кроме того, Айлиш стала самым молодым лауреатом «Грэмми», побив рекорд, который в 2010 году установила Тэйлор Свифт.
Брат Айлиш Финнеас О»Коннелл на этой же церемонии был признан продюсером года за работу над альбомом сестры.
Лучшим сольным поп-исполнителем признана Lizzo с композицией «Truth Hurts».
Лучшей рок-композицией стала «This Land» Гэри Кларка-младшего. Его одноименный альбом признан лучшим блюзовым.
«Лучшим видео» стал клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».
В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила Мишель Обама за мемуары «Становление» (Becoming), представленные в том числе и на аудионосителях.
Лучшей рэп-композицией стала «A Lot», которую записали 21 Savage и J. Cole.
Композиция «I’ll newer live again», написанная для фильма «Звезда родилась» признана лучшим саундтреком.
62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе.