Билли Айлиш получила пять «Грэмми»

Москва. 27 января. — 18-летняя певица Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми», в том числе так называемую «большую четверку» — за песню года и запись года («Bad guy»), альбом года и лучший поп-альбом («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?») и как лучший начинающий артист.

В предыдущий раз такого триумфа сумел в 1981 году добиться Кристофер Кросс.

Кроме того, Айлиш стала самым молодым лауреатом «Грэмми», побив рекорд, который в 2010 году установила Тэйлор Свифт.

Брат Айлиш Финнеас О»Коннелл на этой же церемонии был признан продюсером года за работу над альбомом сестры.

Лучшим сольным поп-исполнителем признана Lizzo с композицией «Truth Hurts».

Лучшей рок-композицией стала «This Land» Гэри Кларка-младшего. Его одноименный альбом признан лучшим блюзовым.

«Лучшим видео» стал клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню «Old Town Road».

В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила Мишель Обама за мемуары «Становление» (Becoming), представленные в том числе и на аудионосителях.

Лучшей рэп-композицией стала «A Lot», которую записали 21 Savage и J. Cole.

Композиция «I’ll newer live again», написанная для фильма «Звезда родилась» признана лучшим саундтреком.

62-я церемония вручения «Грэмми» прошла 26 января в Лос-Анджелесе.

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