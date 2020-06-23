Forbes назвал лучший российский ВУЗ

Им стала НИУ «Высшая школа экономики». В прошлом году на этом месте был МИСиС. Сейчас он опустился на 16 место.

Методика рейтинга в этом году изменилась, поэтому разница в местах кардинальна. В метрике «Качество образования» появился параметр «Качество преподавателей». Он оценивает уровень зарплаты преподавателям, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей. А параметр «Международная деятельность» теперь оценивает долю иностранных студентов, учащихся в вузе, организацию зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузы учебные программы.

По данным исследования суммарный результат занявшего первое место НИУ ВШЭ составил 68,07 баллов. На втором месте МГУ с 67,55 балла, на третьем — Московский физико-технический институт (53,04 балла). Четвертое место у Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла), пятое — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 47,77 балла.

Также в числе десяти лучших вузов России оказались МГТУ имени Н.Э.Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).

В рейтинге лучших ВУЗов мира улучшил свои показатели МГУ. В этом году университет поднялся на 10 позиций и занял 74 строчку.

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