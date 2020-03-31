В Москве количество аварий упало на 87% из-за коронавируса

В Москве по состоянию на 9 часов утра 30 марта количество ДТП снизилось на 87%. Об этом сообщает Департамент транспорта. По его данным, после введенных из-за коронавируса мер дороги в городе стали свободнее на 70%, чем три недели назад.

«Из Москвы в область всего выехало и не вернулось за вчера и сегодня около 0,12 млн автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Общее количество личных автомобилей сократилось на 38%. Кроме этого москвичи стали реже пользоваться услугами такси (-48%) и каршеринга (-56%).

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