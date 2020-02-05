Toyota представила спортивную версию Camry для России

Компания Toyota начала прием заказов в России на спортивную версию седана Camry под названием S-Edition. Как сообщает пресс-служба японского бренда, цены на новинку начинаются от 2 104 000 рублей.

Приобрести автомобиль можно в двух вариантах окраски кузова: полностью черном и двухцветном («белый перламутр» и «черный металлик»). Седан получил полностью светодиодную оптику, спойлер на крышке багажника, специальные накладки на передний и задний бампер с красными акцентами, а также 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В салоне машины устанавливаются спортивные сиденья с красными вставками и прострочкой того же оттенка. Camry S-Edition оснащается функцией бесключевого доступа Smart Entry, камерой заднего вида с динамической разметкой и «зимним пакетом», включающим в себя подогревы рулевого колеса, лобового стекла и всех сидений. Водителю доступны система предупреждения об угрозе фронтального столкновения, функция автоматического торможения и распознавания пешеходов, система оповещения о смене полосы движения и система автоматического переключения дальнего света на ближний.

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