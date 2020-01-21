Первый экземпляр кабриолета Lexus LC500 Convertible продали за 2 млн долларов на торгах аукционного дома Barrett-Jackson в Скоттсдейле (штат Аризона). При этом сам автомобиль покупатель получит только в июле нынешнего года.

Открытая модификация модели Lexus LC была представлена в ноябре 2019 г. на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль стал первым серийным кабриолетом японского бренда после IS300 °C, выпуск которого прекратился в 2015 году.

Автомобиль получил четырехсекционный мягкий верх, который может складываться и раскладываться за 15-16 с на скорости до 50 км в час. В оформлении салона использовали кожу, алькантару и алюминий. Кабриолет получил «умную» систему подсветки салона, а также информационно-развлекательный комплекс с 10,3-дюймовым дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay, Android Auto и голосового помощника Amazon Alexa.