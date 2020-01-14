Компания Bentley представила специальную версию седана Mulsanne под названием 6.75 Edition by Mulliner, которая призвана «попрощаться» с этой моделью и знаменитым 6,75-литровым двигателем V8. Всего будет выпущено 30 таких автомобилей, после чего производство Mulsanne окончательно прекратится.

От стандартных Mulsanne версия 6.75 Edition by Mulliner отличается глянцево-черным оформлением ряда элементов кузова в сочетании с хромированным обрамлением передних фар и задних фонарей.

В салоне появились специальные регуляторы, выполненные в стиле крышек горловины для залива масла, а также сиденья с особой прострочкой. Кроме того, в разрезе циферблата часов можно увидеть схематические чертежи знаменитого двигателя V8. Сам мотор получил впускной коллектор черного цвета и индивидуальную табличку с подписью исполнительного директора Bentley Адриана Холлмарка.

Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner базируется на топовой модификации Speed. Это говорит о том, что 6,75-литровый восьмицилиндровый мотор с двумя турбинами выдает 530 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой седан способен набирать первую «сотню» за 4,9 сек., а его максимальная скорость составляет 305 км в час.